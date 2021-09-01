Запуск "Nord Stream 2" ще можна й потрібно зупинити – Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що запуск газопроводу з РФ до Німеччини "Північний потік-2" все ще можна й потрібно зупинити.

Як передає Укрінформ, про це він заявив у коментарі Reuters.

«Навіть попри те, що він («Північного потік-2» - ред.) можливо, я не знаю, на 99% завершений, ми досі вважаємо, що його можна й потрібно зупинити. І з нашого боку ми будемо обговорювати, що США зможуть зробити в цьому питанні, наприклад, запровадження санкцій США проти (компанії-оператора газопроводу - ред.) Nord Stream AG», - заявив Вітренко.

За його словами, питання газопроводу з РФ до Німеччини є питанням нацбезпеки України.

«Ми продовжуємо підкреслювати, що це («Північного потік-2» - ред.) не є питанням грошей для нас. Перш за все, це питання національної безпеки України», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні компанія Nord Stream 2, оператор будівництва "Північного потоку - 2", програла в німецькому суді справу про звільнення газопроводу від вимог газової директиви ЄС.

«Північний потік - 2» - російський газопровід, збудований в обхід України. Його прокладають по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини. Єдиним акціонером проєкту є ВАТ "Газпром".

У липні Німеччина та США досягли угоди, згідно з якою Америка не чинитиме опору добудові труби, а Німеччина зобов'язується вжити санкцій у разі агресії Росії проти України, а також допомогти Україні в енергетичній трансформації.

"Вечірні Вісті"