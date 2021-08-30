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США нанесли удар по автомобилю со смертником в Кабуле: среди жертв есть дети (фото)

  62   0 30.08.2021, 09:57 | Новости, Мир
США нанесли удар по автомобилю со смертником в Кабуле: среди жертв есть дети (фото)

Фото: AP

Американцы считают, что невинные люди и дети погибли после того, как в автомобиле сдетонировала взрывчатка.

В воскресенье, 29 августа, неподалеку от аэропорта Кабула раздался мощный взрыв. Представитель "Талибана" сообщил, что это США нанесли ракетный удар по террористу-смертнику, который планировал атаковать аэропорт. Пентагон подтвердил, что США нанесли удар с беспилотника по автомобилю из-за угрозы со стороны "Исламского государства" (ИГ), сообщило агентство Associated Press (AP), информирует Фокус.

Сообщения о жертвах в разных источниках разнятся, передает Al Jazeera: максимальная оценка - 9 погибших, из них 6 детей. Такие данные приводит телеканал CNN. По его данным, все девять жертв были членами одной семьи.

Дина Мохаммади рассказала AP, что в доме проживала ее большая семья, и что несколько из них были убиты, включая детей. Однако она не смогла сразу назвать имена или возраст умерших.

Ее сосед Ахмадуддин сказал, что он собирал тела детей после нападения, после которого в доме произошли новые взрывы.

По словам очевидцев, в результате инцидента были уничтожены два автомобиля и часть дома.

Военные США занимаются расследованием ситуации, связанной с ударом беспилотника в Кабуле, заявило Центральное командование вооруженных сил США (Centcom).

"Мы знаем, что из-за уничтожения транспортного средства произошли последующие значительные и мощные взрывы, что говорит о наличии большого количества взрывчатого вещества внутри машины. Неясно, что могло произойти, и мы продолжаем расследование", - говорится в заявлении представителя Centcom Билла Урбана.

Он добавил, что командование будет "опечалено" любыми "потенциальными" случаями гибели невинных людей.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил AP, что удар с воздуха был совершен после того, как были замечены люди, загружающие взрывчатку в багажник автомобиля, припаркованного в жилом комплексе недалеко от аэропорта Кабула. Беспилотник выпустил по автомобилю ракету Hellfire.

По данным этого источника, два члена ИГ, которые были целью нападения, убиты.

В Кабуле очевидцы сообщили о сильном взрыве, сотрясшем район, где был припаркован автомобиль, а по телевидению был показан черный дым, поднимающийся в небо.

Напомним, nалибы, входящие в подразделение специального назначения "Бадри 313", вошли на территорию кабульского аэропорта. Военнослужащие США могут использовать для своих нужд лишь три точки в аэропорту, которые после 31 августа также займут талибы.

Фокус

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