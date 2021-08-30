Зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли

У Білому домі повідомили, що зустріч лідерів двох країн переноситься на 1 вересня.

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена знову перенесена, на цей раз - на 1 вересня 2021 року, повідомляє Голос Америки, посилаючись на інформацію з Білого дому.

Нагадаємо, 19 серпня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що зустріч Зеленського з Байденом відбудеться 30 серпня, на день пізніше запланованого. Міністр пояснив перенесення дати розширенням програми візиту і додаткової зустріччю двох лідерів в форматі тет-а-тет.

На початку серпня Кулеба разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком відвідали США для підготовки майбутньої зустрічі Зеленського і Байдена.

Сам Зеленський заявляв, що очікує "змістовної і плідної" зустрічі, яка пройде у Вашингтоні.

"Вечірні Вісті"