Французские войска останутся в Ираке даже после ухода американцев, - Макрон

Французские войска останутся стоять в Ираке даже если страну покинут военные США. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита в Багдаде, на котором собрались ключевые региональные лидеры.

Об этом сообщает Times of Israel.

По его словам, Франция продолжит развертывание войск в Ираке для борьбы с терроризмом, даже если США выйдут.

"Независимо от того, какой выбор сделают американцы, мы сохраним свое присутствие в Ираке для борьбы с терроризмом", - заявил Макрон.

Он также предупредил лидеров других стран об угрозе со стороны группировки "Исламское государство" и попросил их не терять бдительность.

"Мы все знаем, что мы не должны ослаблять бдительность, потому что Даиш (группировка "Исламское государство") остается угрозой, и я знаю, что борьба с этими террористическими группами является приоритетом вашего правительства", - сказал Макрон.