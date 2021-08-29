Холифилд сообщил об отмене боя

Боксер обратился к своим фанатам, дав многообещающее обещание.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд сообщил, что у него сорвался выставочный поединок.

По словам легендарного боксера, он тщательно готовился к возвращению в ринге, однако ему так и не удалось провести бой. Холифилд пообещал, что проведет один бой перед тем, как окончательно завязать со спортом.

"Я месяцами усердно тренировался, но похоже, что произошла очередная отмена боя. Это не помешает моей решимости и планам Бога для меня. Неважно, с кем я буду драться и кто будет моим промоутером в будущем.

Я обещаю своим болельщикам, что хотя бы еще раз выйду в ринг, перед тем как навсегда повешу свои перчатки на гвоздь. Я благодарен своих фанатам за то, что всегда были рядом, несмотря ни на что. Пусть хранит вас Бог", - написал Холифилд в Instagram.