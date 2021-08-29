Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:32

США вышли на финальный этап эвакуации из Афганистана

12:05

В Украине сократились темпы вакцинации

11:33

Французские войска останутся в Ираке даже после ухода американцев, - Макрон

11:06

Холифилд сообщил об отмене боя

10:34

Эпидпоказатели двух областей Украины не соответствуют "зеленой" зоне

10:07

Михайлюк заключил контракт с Торонто

09:35

В Чернигове на рынке изнасиловали девочку-подростка

09:08

В Украине за сутки обнаружили 1 906 новых случаев коронавируса

08:36

За минувшие сутки войска РФ 18 раз нарушили режим "тишины", 10 украинских воинов получили ранения, - штаб ООС

08:09

США призвали американцев срочно покинуть район аэропорта Кабула

07:10

"Ювентус" в шаге от возвращения Кина

06:11

Ученые назвали самый опасный вид курения

05:12

Subaru планирует выпустить новое поколение универсала WRX

04:13

Глава поселкового совета получил взятку за отвод земли под АЗС

03:05

До 95% поверхности океана будет непригодной для жизни через 80 лет

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

В Украине сократились темпы вакцинации

  2   0 29.08.2021, 12:05 | Новости, Общество
В Украине сократились темпы вакцинации

В субботу медики сделали лишь 87,5 тысяч прививок, что почти в два раза меньше, чем днем ранее.

За минувшие сутки в Украине вакцинировано 87 567 человек. А с начала кампании привито 5,29 млн. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"87 567 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 28 августа 2021. Одну дозу получили 29 772 человека, полностью иммунизированы - 57 795 человек", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в течение суток работали 693 мобильные бригады, 1 941 пункт прививки, 377 центров вакцинации.

В Минздраве подчеркнули, что с начала прививочной кампании привито 5 295 407 человек, из них получили одну дозу - 5 295 405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 594 758 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Отмечается, что всего проведено 8 890 163 прививки.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (693)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]