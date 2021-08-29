В Украине сократились темпы вакцинации

В субботу медики сделали лишь 87,5 тысяч прививок, что почти в два раза меньше, чем днем ранее.

За минувшие сутки в Украине вакцинировано 87 567 человек. А с начала кампании привито 5,29 млн. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"87 567 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 28 августа 2021. Одну дозу получили 29 772 человека, полностью иммунизированы - 57 795 человек", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в течение суток работали 693 мобильные бригады, 1 941 пункт прививки, 377 центров вакцинации.

В Минздраве подчеркнули, что с начала прививочной кампании привито 5 295 407 человек, из них получили одну дозу - 5 295 405 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 594 758 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Отмечается, что всего проведено 8 890 163 прививки.