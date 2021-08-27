Ваза, що припадала пилом у будинку 40 років, продана на аукціоні майже за 800 тисяч доларів. ФОТО

На аукціоні Hannam's в британському графстві Гемпшир китайська порцелянова ваза висотою 30 сантиметрів, виготовлена в XVIII столітті, була продана за 550 тисяч фунтів стерлінгів (близько 754 тисяч доларів). Ваза епохи династії Цинь у 1980-х роках була віддана в сплату боргу батькові її нинішнього власника - 70-річного пенсіонера на ім'я Реджинальд. І довгі роки припадала пилом у будинку.

Тепер, як пише видання The Sun, британець вирішив продати раритет - через 15 років після смерті батька. І був вражений, коли якийсь колекціонер з Китаю заплатив за неї такі гроші. Спочатку передбачалася, що ваза може бути продана за 15 тисяч фунтів, інформують Факти.

"Це все одно, що виграти в лотерею", - каже Реджинальд, задоволений тим, що тепер його старість буде забезпечена.

Фахівці датують вазу 1735-1796 роками. Припускають, що вона була викрадена з імператорського палацу.

Фото Hannam's Auctioneers

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