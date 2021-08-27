Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:00

The Economist: Где будет следующий глобальный джихад после Афганистана

22:00

Ученые нашли предка большинства современных рептилий

20:01

Ваза, що припадала пилом у будинку 40 років, продана на аукціоні майже за 800 тисяч доларів. ФОТО

19:01

Політичний експерт: "Україні слід припинити підлаштовуватись до "нової реальності", яку їй постійно нав’язує РФ

18:01

Надоела в Госдуме всем: любительницу "русского мира" Поклонскую отправят в Африку – росСМИ

17:04

Впійманий на мільйонному хабарі заступник голови Харківської облради пішов у декрет

16:00

Холодная зима 2023-го: европейцы сами впустили волка в хлев

14:58

Окупанти в Криму назвали головного ворога серед українських політиків

14:04

"Я бачив кінець світу": очевидець теракту в Кабулі розповів, як все відбувалося

13:01

В Мінцифри пояснили, як користуватися "Дією" тим, у кого немає інтернету

12:07

Українські бійці показали відео ліквідації російського снайпера на Донбасі

11:30

Курс на ЄС і НАТО та протидія агресії РФ: Зеленський затвердив стратегію зовнішньої політики

10:59

Террористический акт в Кабуле на руку Талибану: российские пропагандисты помогут, – Коваленко

10:05

Екс-"регіонал" Царьов розкрив подробиці смерті його 17-річної дочки

09:00

США зробили важливий крок до позбавлення Росії статусу країни з ринковою економікою

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ученые нашли предка большинства современных рептилий

  11   0 27.08.2021, 22:00 | Новости, Мир
Ученые нашли предка большинства современных рептилий

Фото: SciTechDaily Taytalura alcoberi. Художественная реконструкция.

Все ящерицы и змеи включая эндемика из Новой Зеландии туатару ("живое ископаемое", представленное одним живым видом), составляют группу лепидозавров - самую большую группу наземных позвоночных на планете насчитывающую около 11000 видов, сообщает Scitechdaily, пишет Фокус.

Все они имеют длинную эволюционную историю. Однако ранняя стадия эволюции лепидозавров, 260-150 миллионов лет назад, представлена очень фрагментированными окаменелостями, которые не дают много данных для понимания их ранней эволюции, в результате чего происхождение этой чрезвычайно разнообразной группы животных остается загадкой уже многие годы. В новом исследовании группа ученых описывает новый вид, который представляет собой наиболее примитивного представителя лепидозавров, Taytalura alcoberi, обнаруженного в позднетриасовых отложениях в Аргентине, который является первой сохранившейся окаменелостью раннего лепидозавра.

Туатара, эндемик Новой Зеландии. Фото: wikipedia

"Изучив некоторые внешние особенности окаменелости, я мог сказать, что эта рептилия была тесно связано с ящерицами, но выглядела более примитивно, чем настоящая ящерица, и это нечто совершенно особенное", - говорит Тиаго Симоес из Гарвардского университета.

В результате кропотливой работы над окаменелостью, ученые пришли к выводу, что рептилия Taytalura alcoberi была самым примитивным представителем рода, от которого в конечном итоге произошли все ящерицы и змеи.

"Это даже не ящерица на эволюционном древе", - говорит Симоес, - "это совсем другое, оно находится между настоящими ящерицами и туатарами, и всеми другими рептилиями".

Череп Taytalura alcoberi показывает, что первые лепидозавры были больше похожи на туатар, чем на чешуйчатых, то есть змей и ящериц, и, следовательно, чешуйчатые представляют собой серьезное отклонение от этого общего предка. Кроме того, у этой рептилии уникальные зубы, которые отличаются от зубов любой живой или вымершей группы лепидозавров.

"Почти идеально сохранившийся череп Taytalura alcoberi открывает нам детали того, как возникла очень успешная группа животных, в том числе более 10 000 видов змей, ящериц и туатар", - говорит Рикардо Мартинес из Национального университета Сан-Хуана, Аргентина. "Также стоит подчеркнуть удивительную сохранность окаменелости, которой 231 миллион лет".

"В отличие от почти всех окаменелостей триасовых лепидозавров, найденных в Европе, это первый ранний лепидозавр, обнаруженный в Южной Америке, что позволяет предположить, что лепидозавры могли мигрировать очень далеко в начале своей эволюционной истории", - говорит Симоес.

Taytalura alcoberi представляет собой примитивного предка современных пресмыкающихся, но самая старая окаменелость настоящей ящерицы датируется 11 миллионами лет назад.

Фокус

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (635)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]