Ученые нашли предка большинства современных рептилий

Фото: SciTechDaily Taytalura alcoberi. Художественная реконструкция.

Все ящерицы и змеи включая эндемика из Новой Зеландии туатару ("живое ископаемое", представленное одним живым видом), составляют группу лепидозавров - самую большую группу наземных позвоночных на планете насчитывающую около 11000 видов, сообщает Scitechdaily, пишет Фокус.

Все они имеют длинную эволюционную историю. Однако ранняя стадия эволюции лепидозавров, 260-150 миллионов лет назад, представлена очень фрагментированными окаменелостями, которые не дают много данных для понимания их ранней эволюции, в результате чего происхождение этой чрезвычайно разнообразной группы животных остается загадкой уже многие годы. В новом исследовании группа ученых описывает новый вид, который представляет собой наиболее примитивного представителя лепидозавров, Taytalura alcoberi, обнаруженного в позднетриасовых отложениях в Аргентине, который является первой сохранившейся окаменелостью раннего лепидозавра.

Туатара, эндемик Новой Зеландии. Фото: wikipedia

"Изучив некоторые внешние особенности окаменелости, я мог сказать, что эта рептилия была тесно связано с ящерицами, но выглядела более примитивно, чем настоящая ящерица, и это нечто совершенно особенное", - говорит Тиаго Симоес из Гарвардского университета.

В результате кропотливой работы над окаменелостью, ученые пришли к выводу, что рептилия Taytalura alcoberi была самым примитивным представителем рода, от которого в конечном итоге произошли все ящерицы и змеи.

"Это даже не ящерица на эволюционном древе", - говорит Симоес, - "это совсем другое, оно находится между настоящими ящерицами и туатарами, и всеми другими рептилиями".

Череп Taytalura alcoberi показывает, что первые лепидозавры были больше похожи на туатар, чем на чешуйчатых, то есть змей и ящериц, и, следовательно, чешуйчатые представляют собой серьезное отклонение от этого общего предка. Кроме того, у этой рептилии уникальные зубы, которые отличаются от зубов любой живой или вымершей группы лепидозавров.

"Почти идеально сохранившийся череп Taytalura alcoberi открывает нам детали того, как возникла очень успешная группа животных, в том числе более 10 000 видов змей, ящериц и туатар", - говорит Рикардо Мартинес из Национального университета Сан-Хуана, Аргентина. "Также стоит подчеркнуть удивительную сохранность окаменелости, которой 231 миллион лет".

"В отличие от почти всех окаменелостей триасовых лепидозавров, найденных в Европе, это первый ранний лепидозавр, обнаруженный в Южной Америке, что позволяет предположить, что лепидозавры могли мигрировать очень далеко в начале своей эволюционной истории", - говорит Симоес.

Taytalura alcoberi представляет собой примитивного предка современных пресмыкающихся, но самая старая окаменелость настоящей ящерицы датируется 11 миллионами лет назад.

Фокус