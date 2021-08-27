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Політичний експерт: "Україні слід припинити підлаштовуватись до "нової реальності", яку їй постійно нав’язує РФ

  5   0 27.08.2021, 19:01 | Новости, Политика
Політичний експерт: "Україні слід припинити підлаштовуватись до "нової реальності", яку їй постійно нав’язує РФ

Україна має припинити практику підлаштування до "нової реальності", яку активно запроваджує Російська Федерація в межах роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України, і почати відстоювати свої інтереси, не озираючись на будь-які обставини.  

Про це в ефірі українського телеканалу сказав політичний експерт Микола Давидюк, передає UAINFO.org.

"Російська Федерація веде підлу гру в межах роботи ТКГ. Вони не налаштовані на діалог із Україною і за великим рахунком намагаються зробити із нас дурнів. Тому Україні слід дещо відійти від цього - ми занадто багато фокусуємось на проблемі, витрачаємо часу і сил, але поки не перебуваємо на крок попереду", - сказав він. 

Микола Давидюк наголосив, що очевидною є "повна імітація переговорного процесу з боку Росії".  

"Україні у певний момент нас слід сказати - СТОП! Це не працює. Росіяни брешуть, імітують і намагаються тягнути час. Як мінімум, замість того, щоб полегшити життя на окупованих територій із пунктами пропуску - вони ігнорують це питання", - сказав Микола Давидюк.   

За словами політичного експерта, Україна повсякчас "підлаштовується до "нової реальності", яку створює Російська Федерація".  

"Наприклад, з моменту будівництва "Північного потоку-2", Росія почала говорити Україні про якусь "нову реальність", а отже слід по-іншому розглядати ту чи іншу проблему. Але так не має бути, це - неприпустимо", - впевнений він. 

Нагадаємо, 26 серпня після перерви відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.  

Українська делегація закликала російську "поставитися відповідально до виконання рішень, прийнятих за участю російського керівництва і держав-посередників, Франції та Німеччини, зокрема, під час Паризького саміту в грудні 2020 року". 

UAINFO

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