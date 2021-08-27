The Economist: Где будет следующий глобальный джихад после Афганистана

В Йемене они запускали фейерверки, в Сомали раздавали сладости, в Сирии хвалили талибов за то, что они стали "живым примером" того, как с помощью джихада можно "свергнуть преступный режим". Во всем мире джихадисты воодушевлены падением Кабула. Благодаря силе воли, терпению и хитрости малобюджетная группировка боевиков “победила Америку” и взяла под контроль страну средних размеров. Для мусульман, жаждущих изгнания неверных и свержения светских государств, это стало доказательством того, что Бог одобряет это. Журнал The Economist пишет, что последствия этого могли ощущаться далеко и широко? информирует UAINFO.org со ссылкой на ZN.UA.

В ближайшие несколько дней президенту США Джо Байдену придется разбираться с беспорядком, который он создал в аэропорту Кабула, где толпы людей стремятся покинуть страну. Это опасный момент для его президентства. В более долгосрочной перспективе мир должен справиться с тем, что унижение Америки послужит толчком к развитию джихадизма. Главный риск заключается не в том, что террористы будут использовать Афганистан в качестве базы для нанесения ударов по Западу, как это произошло 11 сентября 2001 года. Сейчас такие атаки затруднены, поскольку богатые страны имеют более высокий уровень безопасности. Кроме того, талибы вряд ли будут терпеть большие тренировочные лагеря для террористов с мировым именем, поскольку они жаждут признания и помощи.

Конечно, некоторые из них чувствуют долг гостеприимства по отношению к иностранным джихадистам суннитам, а некоторые будут помогать своим боевым родственникам в Пакистане, что сделает это государство, обладающее ядерным оружием, еще менее стабильным. Но за пределами Афганистана основные последствия будут психологическими. Триумф талибов разожжет джихадистов в других странах и подтолкнет новобранцев присоединиться к ним. Некоторые из тех, кто живет в богатых странах, будут вдохновлены на совершение террористических актов там. Не потребуется много таких терактов, чтобы посеять чувство страха или разбудить внутреннюю политику.

Еще хуже будет эффект в более бедных и слабых государствах, где джихадисты стремятся не просто убивать, а контролировать территорию или, по крайней мере, мешать правительству делать это. В таких местах, как Пакистан, Йемен, Сирия, Нигерия, Мали, Сомали и Мозамбик, они уже делают это. В некоторых других частях Азии, Африки и Ближнего Востока они угрожают это сделать. Многие задаются вопросом: если наши афганские братья могут победить сверхдержаву, то, конечно, мы можем победить наших собственных жалких правителей?

Джихадисты не все одинаковы. Многие расходятся во мнениях относительно доктрины. Многие ненавидят и воюют друг с другом. Сторонники "Исламского государства" абсурдно называют талибов американскими прихлебателями. Одним из первых действий талибов в Кабуле на прошлой неделе стало то, что они вытащили из тюрьмы лидера "Исламского государства" в Южной Азии и казнили его.

Большинство джихадистских группировок мотивированы в первую очередь местным недовольством: хищническое правительство, этническая или конфессиональная рознь, вторжение неверных. Тем не менее они также пользуются глобальным повествованием. На своих телефонах они ежедневно видят доказательства того, что притеснения, с которыми они сталкиваются дома, являются частью более широкой схемы преследования мусульман, от гулага Синьцзяня до адского сектора Газа, пишет журнал. Когда джихадисты где-либо добиваются успеха, они испытывают гордость и видят в этом призыв к действию.

Плохое правительство создает почву для джихадизма. Когда государство несправедливо, его граждане могут представить, что под управлением джихадистов может быть лучше. Даже если они не берут в руки оружие, они могут спокойно поддерживать тех, кто это делает. Многие афганцы из сельской местности решили, что правосудие талибов, хотя и суровое, но более быстрое и менее коррумпированное, чем государственные суды, и что талибские блокпосты менее грабительские. Это одна из причин, почему последний марш талибов к власти встретил так мало сопротивления. Другая причина - психологическая: они победили, потому что, когда Америка ушла, афганцы не захотели умирать, сражаясь за проигранное дело.

Подобные принципы действуют и в других странах. Джихадистов на северо-востоке Нигерии трудно победить, потому что местные жители ненавидят центральное правительство, а армейские офицеры продают боевикам оружие своих людей и прикарманивают деньги.

Однако как только джихадисты завоевывают власть, они обнаруживают, что их идеология усложняет управление страной. Их желание создать идеально благочестивое общество и безжалостная нетерпимость к отклонениям от этого идеала делают прагматичный компромисс сложным. Власть “Исламского государства” над большим куском Ирака и Сирии продлилась всего три года. Его привычка топить людей в клетках оттолкнула потенциально симпатизирующее ему суннитское население. Так же как и неспособность стимулировать экономическую деятельность, кроме грабежа и похищения людей. ИГИЛ так напугали внешние силы и иракских шиитов, что они объединились, чтобы разгромить террористов.

Талибы также были ужасными правителями, когда они в последний раз управляли Афганистаном. Многое зависит от того, научились ли они на своих ошибках. Если группа джихадистов сможет не только захватить страну, но и сносно управлять ею, джихадисты во всем мире будут рассматривать ее как маяк. Старшие талибы стараются казаться прагматичными и настаивают на том, что они будут соблюдать права человека. Но впереди их ждут нелегкие времена. Пехотинцы “Талибана” уже совершают зверства. Многие афганцы в городах, почувствовавшие вкус свободы одеваться, работать и учиться по своему усмотрению, даже если они женщины, презирают новый режим. Поскольку резервы Америки заморожены, талибам не хватает наличных. Афганская экономика зашаталась, цены взлетели. Талибы еще не представили хороших идей по ее оживлению. Вместо этого они заявляют, что квалифицированные афганцы не должны эмигрировать. У квалифицированных афганцев могут быть другие идеи.

Один из уроков афганского фиаско заключается в том, что, то, что происходит в далеких государствах, переживающих крах, имеет значение не только для людей, которые там живут, но и для всего остального мира. Бедствие в Кабуле сегодня означает увеличение потоков беженцев, большее количество джихадистских атак и большую вероятность того, что другие исламистские боевики возьмут верх. Это может дестабилизировать ситуацию во многих странах, подвергая опасности как местных жителей, так и иностранцев, которые посещают эти страны или занимаются там бизнесом.

Еще один урок заключается в том, что чисто военный подход к борьбе с джихадизмом мало что дает для того, чтобы сделать почву для него менее плодородной. Долгосрочное решение заключается в создании менее ужасных, менее исключительных государств. Если бы старое афганское правительство было менее коррумпированным и менее неумелым в общении с племенными властителями, оно могло бы оказаться более устойчивым. Точно так же, если бы северный Мозамбик, южный Таиланд, Кашмир или огромные просторы Сахеля управлялись более доброжелательно, они могли бы не стать убежищем для джихадистов.

Улучшить управление трудно, не в последнюю очередь потому, что многие страны, уязвимые для джихада, также страдают от изменения климата. Частые засухи усиливают недовольство и разжигают конфликты из-за воды и пастбищ. Доноры могут дать совет и предложить деньги, но в конечном итоге местные жители должны сами создавать работающие институты. Если существующие государства не предоставляют базовые услуги и не обеспечивают что-то похожее на правосудие, песня сирены джихадистов всегда будет звучать соблазнительно.