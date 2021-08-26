Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

19:55

Фурса про 20 років до вступу України в ЄС: Це, чесно кажучи, оптимістична оцінка. Всі про це знають, просто вголос сказати ніяково

19:04

СБУ повідомила про підозру у держзраді топ-функціонеру "Партії регіонів" у Херсонській області

18:01

У Колумбії чоловік отримав сім доз COVID-вакцини від чотирьох різних виробників

17:04

Глава Мінфіну Сергій Марченко: Якщо у вас немає накопичень в недержавному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто

16:30

"Відчуй себе Українкою": міжнародний жіночий рух "За сімейні цінності" презентував проект, присвячений ролі жінки в українському суспільстві. ФОТО

16:01

"Запуск "Північного потоку-2" – стратегічна поразка України, а об’єм транзиту газу через ГТС прямуватиме до нуля", – політичний експерт

15:01

Хлопчик з обкладинки альбому Nirvana виріс і тепер подає до суду на гурт за розповсюдження дитячої порнографії

14:04

Свинцеву печатку XII століття знайшли у заповіднику "Межибіж" на Хмельниччині (фото, відео)

13:28

Постачальникам комунальних послуг дозволили відключати боржникам газ, світло та воду

13:10

Россия делает все, чтобы превратить Украину в несостоявшееся государство – Handelsblatt

12:02

Когда вакцинированные Pfizer и AstraZeneca становятся уязвимыми к COVID-19 – исследования ученых

11:30

Українськiй призерці Олімпіади, яка віддала тренеру подаровану квартиру, вручили ще одну (відео)

11:07

Канье Уэст решил избавиться от своего имени

10:27

"Чому я, жертва, у неволі, а він – на свободі?" Як живуть курсантки, яких рік тому збив п'яний майор

10:01

Зеленський призначив нового представника України при Євросоюзі

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

У Колумбії чоловік отримав сім доз COVID-вакцини від чотирьох різних виробників

  5   0 26.08.2021, 18:01 | Новости, Мир
У Колумбії чоловік отримав сім доз COVID-вакцини від чотирьох різних виробників

Житель Колумбії отримав сім доз чотирьох різних вакцин від коронавірусу. Влада країни почала розслідування, щоб виявити можливі інші подібні випадки.

Про це повідомляє іспанське видання noticias.caracoltv, інформує УНІАН.

За словами колумбійського міністра охорони здоров'я Міерланді Торрес, у чоловіка спостерігаються проблеми з психікою.

"Людина, якій робили вакцинацію сім разів в різних мегацентрах міста, вже повністю ідентифікована, це людина старше 60 років з очевидними психологічними проблемами", - йдеться в повідомленні.

Чоловік отримав щеплення такими препаратами, як Sinovac, AztraZeneca, Pfizer та Janssen. У МОЗ країни заявили, що сім разів вакцинований громадянин не мав жодної реакції на таку кількість вакцини.

"Це явно свідчить про недоліки, які ми маємо в інформаційних системах, щоб отримувати дані про вакцинованих людей в режимі реального часу, і очевидно, що така ситуація ускладнює негайне виявлення подібних випадків та отримання інформації протягом більш тривалого проміжку часу", - заявила чиновниця.

Влада запевнила, що не стане карати чоловіка за зайву вакцинацію, але намагається знайти інших людей, які отримали більше щеплень, ніж рекомендовано.

Також впровадили новий інструмент для запобігання таких випадків.

УНІАН

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (615)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]