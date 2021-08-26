Глава Мінфіну Сергій Марченко: Якщо у вас немає накопичень в недержавному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто

Кількість працюючих в Україні постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - зростатиме, тому розраховувати лише на солідарну систему пенсійного страхування не варто.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він додав, що реформа системи пенсійного забезпечення має бути поетапною, держава не може «відразу піти й роздати кошти недержавним пенсійним фондам, це неприйнятно».

«Тож на початку залучатимемо державну накопичувальну інституцію: державний пенсійний фонд чи державну керуючу компанію. До того ж на початковому етапі в нас небагато інструментів для вкладень - це можуть бути ОВДП. Багато скепсису, що, мовляв, ми йдемо проти течії, що накопичувальна система показала свою неефективність. Це не так. Солідарна пенсія має бути разом з накопичувальною. Якщо у вас немає накопичень в недержавному пенсійному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто. Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - зростатиме», - пояснив міністр.

За його словами, обговорюється варіант, коли інвестуватиметься 1% з ЄСВ та 1% з іншого джерела.

«Це може бути ПДФО (це дискутується) або пряма бюджетна програма, до чого ми більш схильні. Мінфін пропонує: давайте створимо окрему пряму бюджетну програму, скажімо, „Внесок держави в накопичувальну пенсійну систему". Умовно, якщо ти дав 1% або 1,5%, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заохотити: якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, держава додасть. Це має бути система, яка створить умови для того, аби громадяни зацікавилися своїм пенсійним майбутнім. Це не стосується тих, хто стане пенсіонером через п'ять років. Інших варіантів забезпечити нинішньому активному населенню пенсію немає», - заявив Марченко.

Він додав, що Мінфін готовий знайти кошти, щоб компенсувати запуск накопичувального рівня пенсійної системи. Відомство розуміє, що «це в будь-яких варіантах потребуватиме фіскального навантаження на бюджет».

"Вечірні Вісті"