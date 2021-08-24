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В школах Израиля начнут прививать детей от COVID

  5   0 24.08.2021, 03:05 | Новости, Мир
В школах Израиля начнут прививать детей от COVID

В Израиле детей будут вакцинировать от коронавируса на территориях школ во время занятий. Учебный год в стране начнется 1 сентября.

Об этом сообщает The Guardian.

"Учеников будут вакцинировать на территории школ в учебное время по согласию родителей", - говорится в сообщении.

Власти Израиля заявили, что такое решение было принято во избежание массового закрытия школ из-за пандемии COVID-19.

В Министерстве образования страны отмечают, что вакцинация детей в школах может вызвать волну бойкотов.

Указано, что школам в городах с высоким уровнем передачи инфекции нужно иметь 70% вакцинированных учеников, чтобы не переходить на дистанционное обучение.

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