Ким Кардашьян и Канье Уэста поймали на свидании

Отношения с Ириной Шейк завершены.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и известный певец Канье Уэст замечены вместе спустя полгода после заявления о разводе, передает Хвиля.

Пару засняли папарацци рядом с рестораном Nobu в Малибу. Отмечается, что они прихали на ужин вместе в одной машине, традиционно в сопровождении своей охраны.

Они подали на развод в феврале 2021 года. Несмотря на то, что впереди долгий бракоразводный процесс и раздел многомиллиардного имущества, они выглядели спокойно и доброжелательно.

В это же время стало известно, что Уэст расстался с моделью Ириной Шейк, с которой якобы с мая 2021 года состоял в романтических отношениях. Источник издания подчеркнул, что между ними не было ничего серьезного, более того, рэпер проводит много времени со своими детьми, а Шейк рада быть одна и не желает, чтобы ее с кем-то сводили.