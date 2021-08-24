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Галлахер: Усик доставит проблемы Джошуа

  6   0 24.08.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Галлахер: Усик доставит проблемы Джошуа

Джон Галлахер оценил шансы боксеров на победу.

Британский тренер Джон Галлахер поделился мнением о предстоящем бое между супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

По словам специалиста, фаворитом поединка является Джошуа, но украинский боксер создаст ему большие проблемы.

"Мне кажется, что Усик может доставить Джошуа проблем. Александр заставит его подумать, это будет тяжелее психологическое испытание. Усик может повторить то, что сделал Уизерспун с Фрэнком Бруно, закончив бой в 11-м раунде.

Не нужно забывать, что Джошуа тоже брал олимпийское золото, он тоже большой, быстрый, тяжелый, все время учится. Пока я отдаю предпочтение Джошуа, но могу изменить свое мнение через одну-две недели. Скажу только, что большой хороший боксер выиграет у хорошего маленького", - сказал Галлахер в интервью YouTube-каналу Boxing UK.

Напомним, Усик и Джошуа проведут бой 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Фото XSPORT.ua

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