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Житель РФ переплыл с Курил в Японию в поисках политубежища, - СМИ

  15   0 22.08.2021, 12:32 | Новости, Мир
Житель РФ переплыл с Курил в Японию в поисках политубежища, - СМИ

Россиянин последние три года прожил на Дальнем Востоке. Пропал он 17 августа. Добравшись до Японии, он отправился просить политическое убежище.

Житель России переплыл с южнокурильского острова Кунашир в Японию и попросил политического убежища. Мужчина преодолел около 20 километров, пишет Kyodo.

Беглецу 40 лет, он родом из Удмуртии. На Дальнем Востоке прожил три года. Он оказался владельцем "дальневосточного гектара" - на неосвоенных землях зарабатывал физическим трудом.

В администрации Южно-Курильского городского округа РФ сообщили, что мужчина был замкнутым и немногословным. Исчез он 17 августа.

"При осмотре его квартиры обнаружили плакаты Японии и другое. Он культуру Японии любил", - рассказали в администрации.

По сообщениям росСМИ, переплывший пролив между островом Кунашир и Хоккайдо, был одет в сухую одежду.

По словам пожилого мужчины, который первым увидел россиянина, при нем был рюкзак, а одет он был в сухую спортивную одежду и обувь. Россиянин сказал, что он приплыл с Кунашира и у него нет паспорта.

После этого он направился в город Саппоро, чтобы подать заявление о предоставлении убежища.

Позже в Генконсульстве РФ сообщили, что японские компетентные органы отказываются предоставить официальную информацию о переплывшем пролив мужчине.

"Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро", - говорится в сообщении.

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