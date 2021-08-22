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За "Барселону" дебютировал самый юный со времен Месси легионер

  33   0 22.08.2021, 13:04 | Новости, Спорт
За "Барселону" дебютировал самый юный со времен Месси легионер

Юсуф Демир появился на поле на 62-й минуте матча против "Атлетика".

В матче второго тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграла вничью с "Атлетиком" из Бильбао (1:1).

На 62-й минуте поединка за "сине-гранатовых" дебютировал полузащитник Юсуф Демир.

Как сообщает Twitter-аккаунт OptaFranzавстриец вышел на поле в возрасте 18 лет и 80 дней, и, таким образом, стал самым молодым дебютантом каталонского клуба в Ла Лиге со времен Лионеля Месси.

Именитый аргентинец впервые сыграл за "Барселону" в чемпионате Испании в октябре 2004 года, когда ему было 17 лет и 114 дней.

Отметим, что Месси, который всю карьеру провел в стане "сине-гранатовых", летом 2021 года покинул клуб в качестве свободного агента и подписал контракт с "ПСЖ". Сейчас форварду 34 года.

Фото twitter.com/FCBarcelona

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