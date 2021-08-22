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В Нигерии боевики похитили не менее 75 людей: забрали детей и стариков

  4   0 22.08.2021, 12:05 | Новости, Мир
В Нигерии боевики похитили не менее 75 людей: забрали детей и стариков

В Нигерии вооруженные боевики похитили не менее 75 мирных жителей. Похищенными оказались старики и дети.

Об этом сообщает Reuters.

Жители деревни Рини, размещенной в штате Замфара на северо-западе Нигерии сообщили изданию, что в ночь с пятницы на субботу в деревню приехали вооруженные боевики и начали похищать людей.

Житель Хабу Абубакар рассказал, что более 80 человек были похищены боевиками, которые, по его словам, приехали в черной одежде на более чем 50 мотоциклах. Также боевики разграбили его магазин.

По словам другого жителя, боевики похитили более 75 человек.

"Число похищенных из (деревни) Рини должно быть более семидесяти пяти", - сказал Алию Тунгар-Рини.

Жители деревни уточнили, что боевики ходили от дома к дому, похищая детей и людей пожилого возраста. Предполагается, что это похищения с целью последующего выкупа.

Также известно, что о похищении знают и в полиции. Там подтвердили это.

"Представитель полиции подтвердил факт похищения, но отказался сообщить подробности", - пишет издание.

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