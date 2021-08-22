Греция построила 40 километров забора с Турцией

В Греция завершили строительство 40-километрового ограждения на границе с Турцией, чтобы не допустить наплыва беженцев из Афганистана

Греция завершила строительство забора на границе с Турцией длиной 40 км чтобы предотвратить попытки беженцев попасть в Европу после захвата талибами Афганистана. Об этом сообщает Ekathimerini.

"События в Афганистане разожгли опасения в Европейском Союзе относительно повторения кризиса беженцев 2015 года, когда почти миллион людей, спасавшихся от войны и бедности на Ближнем Востоке и за его пределами, переправились в Грецию из Турции", - говорится в сообщении.

Греция заявила, что ее пограничные войска в состоянии повышенной готовности и что она снова не станет воротами Европы.

Кризис в Афганистане создал "возможности для потоков мигрантов", заявил министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис после посещения региона Эврос. "Мы не можем пассивно ждать возможного удара", - сказал Хрисохоидис репортерам.

Хрисохоидис сказал, что в последние дни было завершено расширение существующего 12,5-километрового забора, а также высокотехнологичная автоматизированная электронная система мониторинга.