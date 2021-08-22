Экс-игрок "Барселоны": Нам запрещали трогать Месси на тренировках

Тодибо рассказал об особенностях занятий с аргентинским форвардом.

Бывший-защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо, ныне выступающий в составе "Ниццы", заявил, что игрокам каталонцев не разрешали прикасаться к Лионелю Месси на тренировках.

По словам футболиста, никто не имел права атаковать аргентинца, чтобы не нанести ему травму.

"Нам запрещали трогать Месси на тренировках. Это звучит неправдоподобно, но это так. Он - величайший игрок всех времен, мы не хотели его травмировать", - цитирует Тодибо Goal.com.

Напомним, Месси покинул столицу Каталонии этим летом. "Барселона" заявляла о желании подписать новое соглашение с аргентинцем, но воплотить задуманное в жизнь клуб не смог из-за финансовых и структурных ограничений в чемпионате Испании.

В связи с этим Месси присоединился к "ПСЖ". Стороны заключили соглашение на два года с опцией продления еще на сезон.

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