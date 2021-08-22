Плохой знак: на самой высокой точке Гренландии впервые выпал дождь

На самой высокой точке ледникового покрова Гренландии впервые за всю историю наблюдений - около 70 лет - выпал дождь. Ученые уверены, что это только ускорит таяние местных ледников.

Об этом сообщает Reuters.

"Это плохой знак для ледяного покрова. Вода на льду - это плохо ... Это делает ледяной покров более склонным к таянию", - отметила ученый из обсерватории Колумбийского университета Индрани Дас.

Сообщается, что леднику грозит таяние, поскольку вода не только теплее обычного снега, но и темнее - поэтому поглощает больше солнечного света, а не отражает его.

Кроме того, талая вода спускается в океан, вызывая повышение уровня моря. По оценкам ученых, таяние ледяного щита Гренландии (второго по величине в мире после Антарктиды) на 25% повлияло на глобальное повышение уровня моря за последние несколько десятилетий.

По словам ученых из Национального центра данных по снегу и льду США, дождь шел в течение нескольких часов на вершине ледникового покрова высотой 3 216 метров, где температура оставалась выше нуля в течение примерно девяти часов.

При этом температура на ледяной шапке почти никогда не поднимается выше нуля, но менее чем за десятилетие было зафиксировано три превышения нулевой отметки.