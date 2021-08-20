"Наші життя під загрозою". Афганська телеведуча заявила, що їй заборонили працювати

Телеведуча афганського державного телеканалу RTA Pushto Шабнам Давран записала відеозвернення, в якому заявила, що її більше не пускають в офіс телеканалу всупереч запевненням талібів.

Її відеозвернення опублікувало агентство AFP, інформує НВ.

Шабнам Давран зазначила, що працювала журналісткою в Афганістані протягом шести років. Вона розповіла, що як завжди прийшла в офіс, але її не пустили, хоча у неї було редакційне посвідчення.

«Працівників-чоловіків, у яких були посвідчення, пропустили в офіс, але мені сказали, що я більше не можу виконувати мою роботу, тому що система змінилася. Ті, хто мене слухає, якщо світ мене слухає, будь ласка, допоможіть нам, бо наші життя під загрозою», - сказала вона.

Afghan woman TV news anchor stopped from working.



Shabnam Dawran, a news anchor with state channel RTA Pushto, has released a video saying she went to her office and was told to return home, despite assurances by the Taliban that women would be allowed to work under their rule pic.twitter.com/DUL5dpfist — AFP News Agency (@AFP) August 20, 2021

17 серпня бойовики терористичного руху Талібан, що захопили владу в Афганістані заявили, що запросять жінок в уряд і дозволять їм працювати на телебаченні.

Таліби також заявляли, що нібито виступають за права жінок за шаріатом і дискримінації не буде.

Бойовики ісламістського руху Талібан почали широкомасштабний наступ по всьому Афганістану від початку травня на тлі виведення з країни військового контингенту США та інших країн Заходу, який перебував там 20 років. Вони захопили всі великі міста і прикордонні переходи і контролюють більшу частину країни.

"Вечірні Вісті"