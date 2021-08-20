Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:01

"Наші життя під загрозою". Афганська телеведуча заявила, що їй заборонили працювати

14:07

В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за фальшиві довідки про щеплення

13:30

Екснардеп Семен Семенченко оголосив голодування

13:01

Смерть Шишова: чому білоруса не поховали, а його тіло два тижні знаходиться в морзі?

12:01

Джапарова: Арешт п'ятьох кримських татар в окупованому Криму – це помста і зачистка

11:00

Администрацию США предупреждали о неизбежности захвата Кабула талибами еще в июле – WSJ

10:30

Протягом минулої доби зафіксовано сім обстрілів окупаційних військ, загинув український військовий

09:41

Умер актер из фильма "Убить Билла"

09:30

Остается загадкой, что произошло с президентом Афганистана в те роковые часы раннего утра 15 августа в Кабуле – Илия Куса

09:00

Smart-светофоры будут штрафовать нарушителей в автоматическом режиме

08:09

Покупательская способность украинцев сократилась на 30%, страна занимает 110 место по индексу счастья

07:04

В Киеве появятся автобусы вакцинации: маршруты и график работы

06:10

В Україні подорожчає все, від продуктів до комуналки – прогноз екс-міністра фінансів

20:02

В Афганистане женщины вынуждены проводить часы в очередях, чтобы купить паранджу.

19:02

Комітет виборців України назвав 10 невиконаних обіцянок Зеленського в зовнішній політиці

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

"Наші життя під загрозою". Афганська телеведуча заявила, що їй заборонили працювати

  3   0 20.08.2021, 15:01 | Новости, Мир
"Наші життя під загрозою". Афганська телеведуча заявила, що їй заборонили працювати

Телеведуча афганського державного телеканалу RTA Pushto Шабнам Давран записала відеозвернення, в якому заявила, що її більше не пускають в офіс телеканалу всупереч запевненням талібів.

Її відеозвернення опублікувало агентство AFP, інформує НВ

Шабнам Давран зазначила, що працювала журналісткою в Афганістані протягом шести років. Вона розповіла, що як завжди прийшла в офіс, але її не пустили, хоча у неї було редакційне посвідчення.

«Працівників-чоловіків, у яких були посвідчення, пропустили в офіс, але мені сказали, що я більше не можу виконувати мою роботу, тому що система змінилася. Ті, хто мене слухає, якщо світ мене слухає, будь ласка, допоможіть нам, бо наші життя під загрозою», - сказала вона.

17 серпня бойовики терористичного руху Талібан, що захопили владу в Афганістані заявили, що запросять жінок в уряд і дозволять їм працювати на телебаченні.

Таліби також заявляли, що нібито виступають за права жінок за шаріатом і дискримінації не буде.

Бойовики ісламістського руху Талібан почали широкомасштабний наступ по всьому Афганістану від початку травня на тлі виведення з країни військового контингенту США та інших країн Заходу, який перебував там 20 років. Вони захопили всі великі міста і прикордонні переходи і контролюють більшу частину країни.

"Вечірні Вісті"

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (406)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]