Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:00

Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу

17:21

Політика Меркель щодо "Північного потоку-2" була на боці Росії, а не України – радник президента Польщі

17:00

Муженко заявив, що у штурмі Іловайська не було потреби: "Був би звільнений Луганськ"

16:36

Разумков прокоментував ймовірність своєї відставки

16:00

Казарин: Тридцатилетие независимости – это хороший повод подвести итоги

15:01

"Наші життя під загрозою". Афганська телеведуча заявила, що їй заборонили працювати

14:07

В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за фальшиві довідки про щеплення

13:30

Екснардеп Семен Семенченко оголосив голодування

13:01

Смерть Шишова: чому білоруса не поховали, а його тіло два тижні знаходиться в морзі?

12:01

Джапарова: Арешт п'ятьох кримських татар в окупованому Криму – це помста і зачистка

11:00

Администрацию США предупреждали о неизбежности захвата Кабула талибами еще в июле – WSJ

10:30

Протягом минулої доби зафіксовано сім обстрілів окупаційних військ, загинув український військовий

09:41

Умер актер из фильма "Убить Билла"

09:30

Остается загадкой, что произошло с президентом Афганистана в те роковые часы раннего утра 15 августа в Кабуле – Илия Куса

09:00

Smart-светофоры будут штрафовать нарушителей в автоматическом режиме

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Казарин: Тридцатилетие независимости – это хороший повод подвести итоги

  7   0 20.08.2021, 16:00 | Новости, Общество
Казарин: Тридцатилетие независимости – это хороший повод подвести итоги

"Тридцатилетие независимости - это хороший повод подвести итоги. Велик соблазн объявить нашу новейшую историю периодом упущенных возможностей. На фоне стран Балтии или Польши мы и правда выглядим не самыми прилежными учениками. Зато на фоне других бывших соседей по советской коммунальной квартире Украина контрастно выделяется", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Павел Казарин, информирует UAINFO.org.

"Мы остались демократией. В нашей стране сменилось шесть президентов, пятеро из которых могут позировать на общих фото. Нашу сменяемость власти не обнулила даже война. Запрос на «крепкую руку» не родил диктатуру, запрос на «порядок» - не привел к узурпации. Каждый следующий глава государства был в оппозиции к своему предшественнику и операция «преемник» в украинских условиях выглядит как нереальный сценарий.

Наши недостатки - это продолжение наших достоинств. Коррупция, скандалы, расследования - все это неизбежно в условиях демократического уклада. Более того - все это возможно лишь при демократическом строе. Жители авторитарных стран могут обсуждать власти лишь на кухнях. А мы привыкли к разноголосице в СМИ и забываем о том, что большинство наших соседей давно живут в условиях цензуры.

Мы движемся вперед. Очень медленно. Очень сложно. Но бывшая метрополия не оставила нам выбора - и Украине приходится верить в Европу даже больше, чем Европа готова верить в себя сама. У нас попросту нет альтернатив. Путь на восток для нас закрыт, а потому запад остается единственной доступной опцией.

Еще недавно в нашей стране пророссийский вектор входил в категорию политически допустимого. На президентских выборах побеждали люди, ставившие во главу угла дружбу с метрополией. Но за последние годы в Украине стало очерчиваться пространство политической нормы. В которую пророссийские лозунги больше не входят - в отличие от лозунгов проевропейских. Если десять лет назад пророссийские партии могли рассчитывать на половину мест в украинском парламенте, то теперь их потолок - это условные 20%.

За эту трансформацию Украина заплатила высокую цену. Оккупация Крыма и части Донбасса стали платой за те иллюзии, которые у нас были. Было бы преступлением перед будущим не сделать из этого выводы. Но они, судя по социологии, все-таки были сделаны. А потому даже новички, попадая в украинскую политику, вынуждены оглядываться на реальность и на общественный запрос.

Вероятно, мы обречены были жить в формате "отложенной независимости". В конце концов, распад Советского Союза случился в силу многих факторов, среди которых "украинский вопрос" не выглядел основным. Кто-то получил свободу, потому что стремился сбежать из тюрьмы. Кто-то - просто потому, что тюрьма развалилась. И потому мы на долгие годы погрузились в споры о самих себе.

Продлевали базирование Черноморского флота. Обменивали суверенитет на газовые скидки. Намекали западным странам, что их чрезмерные требования аукнутся нашим сближением с Москвой. Вероятно, сказалось то, что мы не привыкли ценить вещи, доставшиеся даром. А сравнительно мирный сценарий обретения независимости в 1991 году многих заставлял этой независимостью не дорожить.

Свой отложенный долг страна начала платить в 2014-м и платит до сих пор. Благодаря тем, кто держит внешний периметр, Украина получает время для того, чтобы обустраивать пространство внутри контура. У многих велик соблазн сказать о том, что "ничего не меняется", но это впечатление развеивается, если вглядеться в наше недавнее прошлое. Достаточно пролистать подшивки старых газет и почитать программы кандидатов в президенты.

Впрочем, точно такой же ошибкой станет попытка объявить нашу реальность необратимой. Независимость, суверенитет, вектор развития - все это существует лишь до тех пор, пока есть люди, готовые это отстаивать. Нам никто не гарантировал хэппи-энд, и наш успех вовсе не является чем-то решенным. Наши ошибки могут обернуться катастрофой. Наши иллюзии могут привести к краху. Мы сами строим свое будущее и авторство возможных ошибок не получится переписать на кого-то еще.

Тридцать лет независимого существования - это много по меркам двадцать первого века. Но мало - если мерять историческими горизонтами. Только от нас зависит, какие тексты мы будем писать к 40-й годовщине обретения независимости.

Равно как и то, какая интонация будет в них преобладать", - завершает Казарин.

Підписуйся на сторінки UAINFO у FacebookTwitter і YouTube

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (415)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]