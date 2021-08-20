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В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за фальшиві довідки про щеплення

  4   0 20.08.2021, 14:07 | Новости, Общество
В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за фальшиві довідки про щеплення

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) підготували законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у "Дії" та взаємного визнання з ЄС, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні завдяки електронним інструментам ми можемо побороти будь-які підроблені довідки як про ПЛР-тестування, так і про вакцинацію. Водночас не виключається можливість певного людського фактору. Тому, щоб запобігти людському фактору, Міністерством охорони здоров'я підготовлений законопроєкт, який вже пройшов погодження у більшості центральних органів виконавчої влади. Це законопроєкт про кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення проти особливо небезпечних інфекційних хвороб", - сказав Ляшко.

За його словами, найближчим часом законопроєкт презентують на засіданні Кабміну і передадуть до Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно в ДПСУ поінформували, що з початку перевірки документів про вакцинацію (22 березня 2021 року) в пунктах пропуску виявлено 182 особи, які намагалися перетнути кордон з підробленими або чужими сертифікатами.

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