В Афганистане женщины вынуждены проводить часы в очередях, чтобы купить паранджу. Стоимость этого предмета гардероба после прихода талибов к власти подорожала в среднем в 10 раз, сообщает агентство ISNA со ссылкой на местных жительниц, пишет Корреспондент.

Одна из женщин рассказала агентству, как провела несколько часов в очереди к банкомату, чтобы снять средства на покупку паранджи. "Паранджа - редкость. У меня есть одна или две на трех женщин в семье. Возможно, вместо этого мы сошьем из простыни какой-нибудь хиджаб", - заявила она.

Женщина также рассказала, что никто в Кабуле не ожидал, что столица падет так быстро. Все думали, что столица сможет сопротивляться в течение года или дольше.

Тем временем, валюта Афганистана обвалилась до рекордно низкого уровня на фоне заморозки резервов и бегства главы центробанка.