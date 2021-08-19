Комітет виборців України назвав 10 невиконаних обіцянок Зеленського в зовнішній політиці

Напередодні зустрічі Президента України із Канцлером Німеччини та Президентом США Комітет виборців проаналізував виконання обіцянок В. Зеленського в сфері зовнішньої політики, інформує UAINFO.org.

До уваги взято ключові обіцянки щодо вступу України до міжнародних об'єднань, залучення іноземних держав до вирішення ситуації на Сході України, отримання економічної допомоги від міжнародних структур, використання міжнародних контактів України для отримання вакцини від коронавірусу тощо.

«Ключові міжнародні ініціативи В. Зеленського переважно були проігноровані. Зокрема, це стосується пропозицій щодо розширення кола учасників Нормандського формату та спроб внесення змін до тексту Мінських угод. Також європейські партнери не дослухалися до заяв В. Зеленського щодо недопущення до роботи в ПАРЄ російської делегації, а США не зупинили будівництво «Північного Потоку-2» попри відповідні заяви українського президента. Крім того, владі не вдалося використати міжнародні контакти для прискореного отримання вакцини від коронавірусу, хоч В. Зеленський також на цьому неодноразово наголошував», - прокоментував повідомлення голова КВУ Олексій Кошель.

Нижче наведено заяви В. Зеленського та стан їх реалізації:

1. «Ми вже розуміємо, що, крім Данії, вся Європа буде підтримувати будівництво "Північного потоку". Тому єдине рішення цього питання - у мене буде зустріч у США з президентом Америки. Це єдина людина, яка, я впевнений, вирішить це питання у бік України», липень 2019 р.

США прийняли рішення не впроваджувати санкції проти «Північного Потоку-2», що дозволяє Російській Федерації добудувати газогон.

2. «Я вважаю, що питання «Північного потоку - 2» ми всі повинні розглядати з Німеччиною, і з Францією, і з іншими учасниками Нормандського формату, оскільки це невід'ємне питання безпеки в Україні», липень 2021 р.

У відповідь на ініціативу В. Зеленського Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що формально питання «Північного Потоку-2» не відноситься до рамок Нормандського формату.

3. «Я думаю, якщо на нас чекають у НАТО, то немає сенсу дивитися в бінокль, у якесь далеке майбутнє. Питання має бути вирішене негайно. Ми в небезпеці просто зараз. План дій щодо членства був би реальним сигналом», червень 2021 р.

Україна на разі не отримала План дій щодо членства в НАТО. У підсумковому комюніке саміту альянсу від 14 червня вказано, що Україна отримає План дій щодо членства в НАТО, однак цьому мають передувати внутрішні реформи.

4. «С представителями МВФ я тоже встречался и я хотел понять, вам действительно так важно, чтобы наши люди умирали, чтобы у них не было возможности заплатить эту тарифы? Они сказали нет. Им важно не где вы берете деньги, им важно показать, что у вас есть альтернативные источники», березень 2019 р.

У жовтні 2019 р. В. Зеленський заявив, що МВФ вимагає від України встановлення ринкових цін на газ, що передбачає збільшення тарифів. У зимовий період 2020-2021 р. ціни на газ для населення суттєво зросли.

5. «Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки» (передвиборча програма В. Зеленського).

Питання щодо використання безпекових гарантій, визначених Будапештським меморандумом, було одним із п'яти під час проведення президентського опитування в жовтні 2020 року. Однак на практиці суттєвих змін в питанні реалізації Будапештського меморандуму не відбулося. У жовтні 2020 року Президент заявив, що в разі невиконання Будапештського меморандуму, Україна має право діяти на власний розсуд.

6. «Мінський процес повинен бути більш гнучким... Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат», квітень 2021 р.

До тексту Мінських угод не було внесено змін, на яких наголошував В. Зеленський.

7. «Конечно же нужно продолжать Минский процесс. Хотелось бы его расширить. Его можно ретрансформировать. Добавить туда представителей США и Великобритании», березень 2019 року.

В. Зеленський неодноразово закликав розширити формат мирних переговорів, залучивши до них США. Проте відповідні ініціативи підтримані не були.

8. «Буду робити все для того, аби за 5 років Україна могла би звернутися по План щодо кандидатства - якнайменше. В ідеалі - звернення по План щодо членства (ред. - щодо вступу в Європейський Союз)».

У липні 2021 р., коментуючи питання про вступ в ЄС, В. Зеленський заявив, що Україна проводить більше реформ, аніж інші європейські держави і вказав, що вступ України до ЄС і НАТО - це передусім геополітичне рішення. Також В. Зеленський заявляв, що Україна має стати повноправним членом ЄС до кінця поточного десятиліття.

9. «Щодо повернення Росії до ПАРЄ, ми обговорювали це питання з президентом Макроном. Я говорив про те, що Росія нічого не виконала. Поки що для повернення Росії до ПАРЄ не зроблено відповідних кроків», червень 2019 р.

Парламентська асамблея Ради Європи 26 червня 2019 р. ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Російської Федерації. В. Зеленський висловив розчарування таким кроком.

10. «Україна має отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена. У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу та тримайте Україну високо на порядку денному», червень 2020 р.

Заяви В. Зеленського про те, що Україна має отримати вакцину однією з перших держав не справдилися. Упродовж тривалого часу темпи вакцинації в Україні були найнижчими в Європі. У травні 2021 р. В. Зеленський заявив, що в України немає відчуття солідарності з боку ЄС у питанні вакцинації населення проти коронавірусу.