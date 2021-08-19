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Инопланетные соседи. Насколько человечество рискует в поисках внеземной жизни

  7   0 19.08.2021, 14:01 | Новости, Мир
Инопланетные соседи. Насколько человечество рискует в поисках внеземной жизни

Член Палаты лордов, британский космолог и астрофизик лорд Мартин Рис считает, что поиск внеземного разума стоит того, несмотря на относительно небольшие шансы на успех, потому что ставки очень высоки.

Об этом сообщает Science Focus, информирует Фокус.

"Даже если поиск увенчается успехом (а немногие поставят на это более 1%), маловероятно, что сигнал от инопланетян будет декодируемым сообщением. Скорее всего, это будет побочный продукт (или даже ошибка) какой-то сверхсложной машины, далеко за пределами нашего понимания. Вероятно, мы сможем лишь проследить ее происхождение до инопланетных существ с другой планеты, чья эволюция могла начаться на миллиарды лет раньше", - говорит лорд Мартин Рис.

Он считает, что имеет смысл сосредоточиться на поисках планет земного типа, вращающихся вокруг долгоживущих звезд. Правда, в отличие от наших представлений о цивилизации, где это сообщество людей, инопланетная цивилизация может быть единым интегрированным разумом. 

"Мне трудно понять некоторые опасения по поводу передачи каких-либо сигналов с Земли, которые могли бы обнаружить наше присутствие на планете. Продвинутые инопланетяне уже знают, что мы здесь, и могли бы уделить нам особое внимание, потому как мы на пороге перехода от технологической цивилизации существ из плоти и крови к сложному, почти бессмертному роботизированному существу", - отмечает британский космолог.

Он предполагает, что галактика возможно, кишит развитой жизнью, и наши потомки смогут "подключиться" к галактическому сообществу в качестве его "младших членов". С другой стороны сложная биосфера Земли может быть уникальной, и поиски внеземной жизни потерпят неудачу. 

"Но в таком случае есть и положительна сторона. Тогда люди могли бы быть менее скромными в космическом отношении. Крошечная планета - бледно-голубая точка, может оказаться самым важным местом во всем космосе", - говорит Рис.

Он отмечает, что в отношении поиска внеземной жизни существует два главных принципа. Во-первых, "экстраординарные утверждения требуют экстраординарных доказательств", а во-вторых - "отсутствие доказательств не является доказательством отсутствия".

Фокус

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