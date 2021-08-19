Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты

Европейский союз признал украинские COVID-сертификаты, сообщает пресс-служба Минцифры, пишет Корреспондент.

Ранее сообщалось, что COVID-сертификаты Украины признаны на техническом уровне в ЕС.

Отмечается, что отныне сертификаты в приложении Дія соответствуют европейским. "Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия", - говорится в сообщении.

Детально о сертификатах расскажут завтра.

COVID-сертификат - это документ в Дії, который будет подтверждать ваш статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавирусной болезни. Сертификат появится рядом с другими цифровыми документами в приложении.