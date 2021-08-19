Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:00

Евросоюз признал украинские COVID-сертификаты

14:01

Инопланетные соседи. Насколько человечество рискует в поисках внеземной жизни

13:01

Вчені розгадали таємницю звучання скрипок Страдіварі

12:01

Портников: "Кримська платформа" для Кремля – нагадування про те, що 2014-го Путін помилився

11:01

Байден отметил, что хаос при выводе войск из Афганистана был неизбежен

09:55

Військові під час репетиції параду в Києві проспівали відому пісеньку про Путіна (відео)

09:03

В России потерпел крушение самолет МиГ-29

08:03

У Німеччині розкрили деталі візиту Меркель в Україну

07:11

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо захисту кордонів України

23:30

Виктор Небоженко: Впереди талибов ждут шесть острых политических проблем

23:00

Юрий Романенко: Кличко открыто пошел на конфликт с Офисом президента и лично с Зеленским, понимая, что вопрос его отставки с поста главы КГГА уже решен

20:01

"Все зроблять по-своєму". Принц Гаррі і Меган Маркл мають намір провести таємну церемонію хрещення дочки Лілібет

19:01

"Зустріч із Меркель несе загрозу". Павло Клімкін виявив нову небезпеку для України

18:01

Люди "подсаживаются" на работу как на наркотик из-за дофамина, – эксперт

17:10

Політолог: "Заборона спілкування нардепів з РФ без дозволу президента – цілком логічна"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Вчені розгадали таємницю звучання скрипок Страдіварі

  11   0 19.08.2021, 13:01 | Новости, Культура
Вчені розгадали таємницю звучання скрипок Страдіварі

Вчені дізналися в чому ж був секрет прекрасного звучання скрипок великих майстрів струнних інструментів, наприклад, таких, як Антоніо Страдіварі, повідомляє Phys.org.

Виявилося, що таємниця такого звучання, якому не було рівних понад 200 років прихована в хімічних речовинах, якими оброблявся інструмент, інформує ZN.ua.

Першим таку теорію запропонує почесний професор біохімії в Техаському університеті A&M Джозеф Надьварі. Він вважав, що хімічні речовини, які використовували при виготовленні скрипок створювали унікальне звучання, а не тільки те, в якій техніці виготовляли інструмент.

І вчені знайшли підтвердження цієї теорії, а деякі хімікати вони ідентифікували вперше. Результати дослідницької групи підтверджують, що такі речовини як бура, цинк, мідь і галун використовувалися для обробки деревини разом з вапняною водою.  

Буру можна використовувати як консервант, адже цей елемент почали застосовувати ще стародавні єгиптяни для муміфікації тіл, а вже потім як інсектицид. Надьварі додав, що використання цих хімікатів вказує на те, що виробники скрипок тісно співпрацювали з аптеками або місцевими фармацевтами.

Припускають, що і Антоніо Страдіварі й Джузеппе Гварнері обробляли свої скрипки цими речовинами для того, щоб хробаки не роз'їдали деревину, тому що це було дуже великою проблемою в той час. 

Вчений припускає, що попри використання хімікатів, кожен майстер все одно обробляв інструмент своїм авторським методом. Крім цього, використання різних речовин для обробки деревини все ж вплинули на механічну міцність і надавало акустичне удосконалення скрипкам.

Професор Надьварі стверджує, що сам рецепт лаку для покриття деревини не був секретним, а ось процес обробки свіжих ялинових дощок - явно був індивідуальним. Адже те, як і чим покривав майстер свій інструмент, грало найважливішу роль в звучанні готової скрипки.

ZN.ua

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (387)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]