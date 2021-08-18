Рейтинг Байдена упал до рекордной отметки

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до 46% после того, как талибы захватили власть в Афганистане. Соответствующий опрос был проведен агентством Reuters совместно с социологической службой Ipsos, данные опубликованы в ночь на среду, 18 августа, пишет Корреспондент.

Как отметили в издании, такая оценка деятельности Байдена стала самой низкой за все время его пребывания на посту главы государства.

При этом Reuters напоминает, что предыдущий опрос был проведен в минувшую пятницу, и тогда положительно о работе американского лидера отзывались 53% граждан страны. Таким образом, падение рейтинга Байдена составляет сразу семь пунктов.

В опросе принимали участие почти две тысячи совершеннолетних граждан.