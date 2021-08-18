Береза: Венедиктову может сменить Баканов. А Ермак может уйти с должности главы Офиса президента

"Тут добрые люди из ОП подтвердили предстоящие ротации.

1. Ирина Венедиктова осуществит свое желание и уйдёт с публичной должности Генпрокурора на тихую должность министра юстиции. И вместе с ней "уйдут" всех замов. Видимо в свободную продажу опять поступят места в Генпрокуратуре", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Бориса лав Береза, информирует UAINFO.org.

2. На её место будет назначен Баканов. Был лейтенант Баканов, а станет Генпрокурор Баканов. Интересно, повторится ли при нем история того, что замы Генпрокурора будут заказывать убийство друг друга. В СБУ это было.

Будут и другие ротации и увольнения с сентября, но они менее интересные. Хотя, говорят о том, что американцы уже требуют снятия Ермака с должности Главы ОП, как явного агента влияния ФСБ. И чтоб снять напряжение, Ермака могут перевести на должность секретаря СНБО. Ему ведь неважно с какой должности править и быть регентом для Зеленского. Но это ещё не окончательное решение, а лишь вариант. Но осень будет весёлая", - завершает Береза.