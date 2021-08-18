Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:59

Береза: Венедиктову может сменить Баканов. А Ермак может уйти с должности главы Офиса президента

11:06

Рейтинг Байдена упал до рекордной отметки

10:30

Майже 1500 за добу. Показник захворюваності COVID-19 в Україні найбільший за останні два місяці

10:00

Офіційно: Петраков очолив збірну України з футболу

09:30

Машовец: Интрига затягивается. Авось, Мордору станет не до нас

09:00

Кто руководит "Талибаном"?

07:45

Продукти та комуналка: у Держстаті розповіли, на що українці витрачають зарплату

07:00

Економіка України знову перебуває у стані рецесії – Bloomberg

06:10

Епідситуація в Україні загострюється, критична ситуація з COVID-19 вже у 16 регіонах – KSE

04:10

У джунглях Бразилії відкрили новий вид мавп. Чому лише зараз?

00:58

Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує

23:06

Афганська проблема Байдена: що змусило США піти та які проблеми це для них створить

22:04

Украина вошла в антирейтинг по дороговизне владения автомобилем

21:03

Продукти та комуналка: у Держстаті розповіли, на що українці витрачають зарплату

20:05

Итальянская мафия пыталась переправить в ЕС кокаин в бананах транзитом через Украину

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Береза: Венедиктову может сменить Баканов. А Ермак может уйти с должности главы Офиса президента

  8   0 18.08.2021, 11:59 | Новости, Политика
Береза: Венедиктову может сменить Баканов. А Ермак может уйти с должности главы Офиса президента

"Тут добрые люди из ОП подтвердили предстоящие ротации.

1. Ирина Венедиктова осуществит свое желание и уйдёт с публичной должности Генпрокурора на тихую должность министра юстиции. И вместе с ней "уйдут" всех замов. Видимо в свободную продажу опять поступят места в Генпрокуратуре", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Бориса лав Береза, информирует UAINFO.org 

2. На её место будет назначен Баканов. Был лейтенант Баканов, а станет Генпрокурор Баканов. Интересно, повторится ли при нем история того, что замы Генпрокурора будут заказывать убийство друг друга. В СБУ это было.

Будут и другие ротации и увольнения с сентября, но они менее интересные. Хотя, говорят о том, что американцы уже требуют снятия Ермака с должности Главы ОП, как явного агента влияния ФСБ. И чтоб снять напряжение, Ермака могут перевести на должность секретаря СНБО. Ему ведь неважно с какой должности править и быть регентом для Зеленского. Но это ещё не окончательное решение, а лишь вариант. Но осень будет весёлая", - завершает Береза. 

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (369)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]