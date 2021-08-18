Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:59

Береза: Венедиктову может сменить Баканов. А Ермак может уйти с должности главы Офиса президента

11:06

Рейтинг Байдена упал до рекордной отметки

10:30

Майже 1500 за добу. Показник захворюваності COVID-19 в Україні найбільший за останні два місяці

10:00

Офіційно: Петраков очолив збірну України з футболу

09:30

Машовец: Интрига затягивается. Авось, Мордору станет не до нас

09:00

Кто руководит "Талибаном"?

07:45

Продукти та комуналка: у Держстаті розповіли, на що українці витрачають зарплату

07:00

Економіка України знову перебуває у стані рецесії – Bloomberg

06:10

Епідситуація в Україні загострюється, критична ситуація з COVID-19 вже у 16 регіонах – KSE

04:10

У джунглях Бразилії відкрили новий вид мавп. Чому лише зараз?

00:58

Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує

23:06

Афганська проблема Байдена: що змусило США піти та які проблеми це для них створить

22:04

Украина вошла в антирейтинг по дороговизне владения автомобилем

21:03

Продукти та комуналка: у Держстаті розповіли, на що українці витрачають зарплату

20:05

Итальянская мафия пыталась переправить в ЕС кокаин в бананах транзитом через Украину

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Майже 1500 за добу. Показник захворюваності COVID-19 в Україні найбільший за останні два місяці

  5   0 18.08.2021, 10:30 | Новости, Общество
Майже 1500 за добу. Показник захворюваності COVID-19 в Україні найбільший за останні два місяці

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1447 осіб, зафіксовано 40 летальних випадків, 712 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 18 серпня, інформує UAINFO.org.

Захворюваність різко зросла, днем раніше виявили 890 інфікованих. Показник захворюваності також найвищий з 18 червня. 

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 268 666 осіб, з них 2 198 220 одужали, летальних випадків - 53 336.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

  • м. Київ - 181 випадок;
  • Вінницька область - 52 випадки;
  • Волинська область - 13 випадків;
  • Дніпропетровська область - 93 випадки;
  • Донецька область - 155 випадків;
  • Житомирська область - 38 випадків;
  • Закарпатська область - 17 випадків;
  • Запорізька область - 51 випадок;
  • Івано-Франківська область - 23 випадки;
  • Київська область - 54 випадки;
  • Кіровоградська область - 8 випадків;
  • Луганська область - 65 випадків;
  • Львівська область - 35 випадків;
  • Миколаївська область - 19 випадків;
  • Одеська область - 130 випадків;
  • Полтавська область - 44 випадки;
  • Рівненська область - 31 випадок;
  • Сумська область - 33 випадки;
  • Тернопільська область - 47 випадків;
  • Харківська область - 89 випадків;
  • Херсонська область - 76 випадків;
  • Хмельницька область - 45 випадків;
  • Черкаська область - 62 випадки;
  • Чернівецька область - 58 випадків;
  • Чернігівська область - 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. 

UAINFO

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (369)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]