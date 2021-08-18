Майже 1500 за добу. Показник захворюваності COVID-19 в Україні найбільший за останні два місяці

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 1447 осіб, зафіксовано 40 летальних випадків, 712 пацієнтів одужали.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 18 серпня, інформує UAINFO.org.

Захворюваність різко зросла, днем раніше виявили 890 інфікованих. Показник захворюваності також найвищий з 18 червня.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 268 666 осіб, з них 2 198 220 одужали, летальних випадків - 53 336.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

м. Київ - 181 випадок;

Вінницька область - 52 випадки;

Волинська область - 13 випадків;

Дніпропетровська область - 93 випадки;

Донецька область - 155 випадків;

Житомирська область - 38 випадків;

Закарпатська область - 17 випадків;

Запорізька область - 51 випадок;

Івано-Франківська область - 23 випадки;

Київська область - 54 випадки;

Кіровоградська область - 8 випадків;

Луганська область - 65 випадків;

Львівська область - 35 випадків;

Миколаївська область - 19 випадків;

Одеська область - 130 випадків;

Полтавська область - 44 випадки;

Рівненська область - 31 випадок;

Сумська область - 33 випадки;

Тернопільська область - 47 випадків;

Харківська область - 89 випадків;

Херсонська область - 76 випадків;

Хмельницька область - 45 випадків;

Черкаська область - 62 випадки;

Чернівецька область - 58 випадків;

Чернігівська область - 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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