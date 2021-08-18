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Кто руководит "Талибаном"?

  6   0 18.08.2021, 09:00 | Новости, Мир
Кто руководит "Талибаном"?

"Талибан" установил полный контроль над Афганистаном. От движения ждут возрождения жестких религиозных норм и репрессий. При этом сами талибы обещают установление мира и безопасности в стране, пишет Корреспондент.

Кто же будет руководить новым Афганистаном?

Cудья - консерватор

Лидером "Талибана" является Хайбатулла Ахундзада. Он вступил в организацию вскоре после ее создания в 1994 году и завоевал доверие основателя движения муллы Омара. Когда талибы пришли к власти в Афганистане в 1996 году, Ахундзада возглавил военный суд и стал заместителем главы верховного суда. Считается, что он приговаривал людей к введенным талибами жестоким наказаниям, например, отрубанию конечностей за воровство.

После свержения режима талибов в Aфганистане Ахундзада перебрался в Пакистан и преподавал в разных мусульманских учебных заведениях.

В 2013 году основатель "Талибана" мулла Омар был убит. Новым лидером группировки был избран Ахтар Мохаммад Мансур, а Ахундзада вошел в число его заместителей. В 2016 году Мансур погиб в Пакистане. Уже через несколько дней Ахундзада был объявлен новым лидером движения.

Среди талибов Ахундзада имеет репутацию богослова-консерватора, который не умеет пользоваться мобильным телефоном и не любит появляться на публике. В 2017 году 23-летний сын Ахундзада погиб при совершении теракта: он направил грузовик, начиненный взрывчаткой, на территорию базы правительственных войск на юге Афганистана. В 2019 году брат лидера "Талибана" был убит при взрыве бомбы в мечети Кветты в Пакистане.

Известно о покушениях и на самого лидера. В прессе не раз появлялись сообщения о его смерти (в том числе от коронавируса), но они не подтверждались.

Лицо "Талибана"

Пока Ахундзада остается в тени и предпочитает особенно не светиться, лицом "Талибана" стал Абдул Гани Барадар, глава политического крыла движения.

Барадар после вторжения советских войск в Афганистан тоже участвовал в боях с ними. Предполагается, что именно в это время он познакомился с муллой Омаром. После того, как СССР вывел войска из Афганистана, Барадар вместе с Омаром открыл медресе в Кандагаре и в дальнейшем вошел в число сооснователей Талибана.

Барадар считался одним из главных военных стратегов движения, который координировал военные и террористические операции боевиков, а также отвечал за их финансирование. Он входил в число ближайших соратников муллы Омара и, как сообщалось, женился на его сестре. В 2001 году, когда американские войска вторглись в Афганистан и свергли режим талибов, Барадар занимал пост заместителя министра обороны.

После разгрома Талибана в Афганистане Барадар бежал в Пакистан. Его называли сторонником примирения с Хамидом Карзаем - афганским президентом, пришедшим к власти при поддержке США. Но в 2009 году в интервью американскому журналу Newsweek Барадар заявил, что талибы не сложат оружие, пока не добьются ухода американцев из Афганистана.

В 2010 году Барадар был арестован в Пакистане в результате совместной операции ЦРУ и пакистанских спецслужб. Его фото с руками, скованными цепью, попали в СМИ. Однако в 2018 году его освободили. Это произошло по просьбе властей США, которые задумались о выводе войск из Афганистана и решили договориться с талибами через Барадара, у которого была репутация прагматичного переговорщика.

После освобождения Барадар перебрался в Катар и стал лидером переговорной группы. Он встречался с госсекретарем США Майком Помпео, разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом (американский лидер описал эту беседу как "очень хорошую"), а в феврале 2020 года он от имени "Талибана" подписал мирное соглашение с американскими властями.

В итоге, Барадар стал главным дипломатом "Талибана". В последние годы он встречался с министром иностранных дел Китая Ваном и главой МИД России Сергеем Лавровым.

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