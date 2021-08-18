Машовец: Интрига затягивается. Авось, Мордору станет не до нас

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон уже обратился в ОДКБ за военной помощью, в связи с событиями в Афганистане...

Об этом на своей странице в Facebook пишет эксперт ЦВПИ по вопросам оборонного планирования, применения войск и развития ВС Украины, координатор группы "ИС" (координирует деятельность сети в оккупированных районах Донбасса), полковник ВС Украины, участник АТО Константин Мащовец, информиует UAINFO.org.

Узбекистан и Туркменистан стягивают к своим границам с Афганом войска (или то, что они таковыми считают...)...

Российские СМИ уже "тонко намекают" Лукашенко, что на этот раз ему не полурчится спрыгнуть с обязов по Ташкентскому пакту... (думаю, 103-й витебской бригаде уже стоит готовиться к командировке в "страны с жарким и сухим климатом"...).

Ну и в самом Мордоре "сильно задумались", на сколько "глубоко" стоит втягиваться во всю эту среднеазиатскую бодягу...

Учитывая тот факт, что у "Талибана" под ружьём порядка 100 тысяч разнообразных "профессиональных бармалеев", привычных к партизанке в гористой и полупустынной местности, а в самом Афгане, кроме как выращивать наркоту, заняться абсолютно нечем и пропитание найти можно только у соседей, то нетрудно догадаться, куда эти орды двинут дальше устанавливать "правильный ислам" (в их понимании...).

В Пакистан или Иран - себе дороже, потому остаются или кремлёвские афилаты в очень Средней Азии ну или "китайское направление", но, думаю, талибанята всё же поостерегутся связываться с "китайскими товариСЧами"...

Сдаётся мне, шановне паньство... что нынче на Афганщине рождается "модернизированный" ИГИЛ, но вот вопрос нах*А... и куда он в дальнейшем начнёт расползаться, намного интереснее...

Интрига, сцукО, затягивается... Авось, Мордору станет не до нас...

Константин МАШОВЕЦ