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Продукти та комуналка: у Держстаті розповіли, на що українці витрачають зарплату

  14   0 18.08.2021, 07:45 | Новости, Экономика
Продукти та комуналка: у Держстаті розповіли, на що українці витрачають зарплату

Друга найбільша видаткова стаття бюджету української родини - це комунальні послуги.

У першому кварталі 2021 року середньостатистична українська сім'я з двох і більше осіб витрачала 41 % місячного сімейного бюджету на продукти харчування і безалкогольні напої.

Про це повідомляє Державна служба статистики України, інформує UAINFO.org.

Згідно з оприлюдненими даними, протягом першого кварталу поточного року українці в середньому витрачали 41% місячного сімейного бюджету на продукти харчування та безалкогольні напої, 14,7% - на оплату комунальних послуг, 5,4% - на транспорт, 5,2% - на одяг та взуття, 4,1% - на послуги зв'язку, 4,7% - на алкогольні та тютюнові вироби, 3,3% - на охорону здоров'я, 2,6% - на купівлю предметів домашнього вжитку та поточне утримання житла, 1,8% - на ресторани та готелі, 1,7% - на відпочинок культуру, 0,6% - на освіту, а також 2,9% - на інші споживчі товари та послуги.

На неспоживчі цілі протягом першого кварталу 2021 року українці витрачали 11,9% сімейного бюджету, а саме на купівлю нерухомості, сплату податків та аліментів, купівлю валюти тощо.

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