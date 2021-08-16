Житель Южной Кореи нашел в старом холодильнике почти 100 тысяч долларов

Житель Южной Кореи обнаружил 95 тысяч долларов в подержанном холодильнике, который купил через интернет-магазин. Об этом сообщает Mothership, пишет Корреспондент.

Отмечается, что когда мужчина мыл холодильник, то нашел в нем 2200 купюр на сумму 110 миллионов вон, что составляет около 95 тысяч долларов.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить личность бывшего владельца холодильника.

Если в течение шести месяцев предыдущий владелец не объявится, то мужчина, нашедший деньги, сможет забрать их себе. При этом ему необходимо будет заплатить налог в размере 22% от стоимости найденной суммы. В противном случае он должен будет вернуть все деньги.