Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Джозефа Байдена уйти в отставку после захвата власти в Афганистане талибами, назвав нынешнюю ситуацию "позором".

Об этом сообщает Sky News, пишет УНИАН/

"Джо Байдену пора с позором уйти в отставку из-за того, что он допустил в Афганистане, наряду с огромным всплеском COVID, пограничной катастрофой, разрушением энергетической независимости и нашей подорванной экономикой", - заявил Трамп.

В своем заявлении Трамп также отметил: "То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это будет одним из величайших поражений в американской истории!".

При этом Трамп продолжает утверждать, что действующий президент был избран незаконно.

"Он изначально не был избран законным образом!", - заявил экс-президент.