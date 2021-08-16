Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

14:03

Житель Южной Кореи нашел в старом холодильнике почти 100 тысяч долларов

13:07

Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

12:00

Как убить важную реформу. Мастер-класс – Сергей Фурса

11:01

Владимир Фесенко: О смерти мэра Кривого Рога

10:02

Президент Афганистана пояснил, почему решил покинуть страну

09:00

Эмили Блант сыграет женскую версию Шерлока Холмса

08:09

Диетолог назвала максимально допустимые порции сладкого, фаст-фуда и алкоголя

07:10

В "Ювентусе" из-за финансовых проблем задумались о продаже Роналду

06:11

Названы тревожные симптомы болезней сердца

05:12

Албания примет беженцев из Афганистана по просьбе США

04:13

В Германии заметили Honda CR-V нового поколения

03:05

Госдеп США не исключил санкции против "Талибана" и назвал условие

02:06

Карате исключили из программы Олимпиады-2024

01:07

Медики предупредили трудоголиков о последствиях работы без отпуска

00:08

Шпионы заметили новый Jeep Grand Cherokee

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

  35   0 16.08.2021, 13:07 | Новости, Мир
Трамп призвал Байдена уйти в отставку из-за ситуации в Афганистане

Бывший президент США Дональд Трамп призвал Джозефа Байдена уйти в отставку после захвата власти в Афганистане талибами, назвав нынешнюю ситуацию "позором".

Об этом сообщает Sky News, пишет УНИАН/

"Джо Байдену пора с позором уйти в отставку из-за того, что он допустил в Афганистане, наряду с огромным всплеском COVID, пограничной катастрофой, разрушением энергетической независимости и нашей подорванной экономикой", - заявил Трамп.

В своем заявлении Трамп также отметил: "То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это будет одним из величайших поражений в американской истории!".

При этом Трамп продолжает утверждать, что действующий президент был избран незаконно.

"Он изначально не был избран законным образом!", - заявил экс-президент.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (335)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]