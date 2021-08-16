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Чаус: Мене чотири місяці тримали у підвалі у масці

  7   0 16.08.2021, 15:01 | Новости, Политика
Чаус: Мене чотири місяці тримали у підвалі у масці

Одіозний суддя Микола Чаус / фото УНІАН

Екс-суддя Микола Чаус у суді заявив, що його чотири місяці насильно утримували в підвалі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду розглядає апеляційну скаргу захисників Чауса та апеляційну скаргу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу для Чауса у вигляді домашнього арешту.

На самому початку засідання захист Чауса оголосив відвід колегії суддів, але цей відвід не був задоволений. Після цього суд почав вирішувати питання щодо трансляції судового засідання на телевізійних каналах.

В ході цього розгляду захисники Чауса заявили, що засідання потрібно проводити у закритому режимі, як і в першій інстанції, оскільки буде озвучуватися місцезнаходження Чауса, а також обставини його зникнення і повернення в Україну, що, на їх думку, може зашкодити безпеці підозрюваного. Прокурори не заперечили проти закритого засідання, і в результаті судді прийняли рішення про те, що подальший розгляд клопотань буде відбуватися в закритому режимі.

Слід також зазначити, що Чаус теж підтримав клопотання своїх захисників. "Ви ж розумієте, якщо чотири місяці тримати суддю у підвалі і в масці, і когось цікавить, як він виносив рішення, то якщо це озвучити зараз на все суспільство, то будуть дуже негативні наслідки. Тому я підтримую позицію свого адвоката", - сказав Чаус.

Нагадаємо, 4 серпня Вищий антикорупційний суд відправив екс-суддю Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт. Цей запобіжний захід діятиме упродовж 60 діб.

31 липня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв'язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

Водночас ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

Своєю чергою НАБУ наполягала на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Він тримав гроші в скляній банці.

У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України і переховувався у Молдові.

УНІАН

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