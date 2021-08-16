Президент Афганистана пояснил, почему решил покинуть страну

Президент Афганистана Ашраф Гани объяснил, что покинул страну во избежание кровопролития в столице. Он добавил, что для него это был трудный выбор, ведь всю жизнь он посвятил защите своей родины.

Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook. По его словам, талибы победили и теперь они ответственные за народ/

"Если бы еще было бесчисленное количество земляков и они столкнулись бы с разрушением города Кабул, то в этом шестимиллионном городе была бы большая человеческая трагедия. Талибы добрались до меня, они здесь чтобы напасть на весь Кабул. Чтобы не было кровопролития я подумал, что лучше выбраться", - написал президент.

По его словам, теперь талибы ответственные за защиту чести, богатства и самоуважения земляков. Он уверяет, что талибы должны успокоить весь народ, который живет в страхе и ненадежном будущем. "Составьте четкий план действий и поделитесь им с публикой. Я всегда буду продолжать служить своей нации", - добавил Ашраф Гани.

Обозреватель