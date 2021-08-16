Эмили Блант сыграет женскую версию Шерлока Холмса

Новый фильм расскажет о приключениях первой женщины-детектива Кейт Уорн, которая схожа по проницательности с Шерлоком Холмсом. Главная героиня, которую сыграет Эмили Блант, должна будет проявить себя в традиционно мужской области, проложить путь в профессию другим женщинам и внести новые методы в работу детективов.

Как пишет "Профиль" со ссылкой на издание Deadline, Кейт Уорн - не вымышленный персонаж, она действительно была сыщиком в агентстве Пинкертона в 1860-х, а в период Гражданской войны - тайным агентом.

Она пришла в профессию, когда ей было всего 23 года. Через несколько лет Пинкертон назначил ее руководителем детективного бюро, куда входили только женщины. Настоящим триумфом Уорн стало раскрытие заговора и предотвращение покушения на Авраама Линкольна перед его инаугурацией.

Фильм пока не получил название, сейчас проект находится на ранних этапах разработки.

Права на производство нового проекта получила компания Amazon Studios. В роли продюсеров кинофильма выступят партнер актрисы из "Круизу по джунглям" Дуэйн Джонсон и сама Блант. Сценарием займётся Гастин Нэш, который работал над лентами "Бунтующая юность" и "Проделки в колледже".