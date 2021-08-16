Владимир Фесенко: О смерти мэра Кривого Рога

"Произошла трагедия. Но поскольку речь идет не о простом человеке, а о мэре большого города, и обстоятельства его смерти не вполне ясны, то вокруг этого трагического события сразу же начались политические и конспирологические игры. Поскольку Константин Павлов представлял партию ОПЗЖ, то его однопартийцы сразу же, не дожидаясь результатов расследования, заявили об убийстве. Хотя в МВД и в Нацполиции заявляют, что есть как минимум три версии - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Но политикам (политическим соратникам погибшего) всегда выгоднее использовать версию убийства", - об этом на свое страничке в Фейсбуке пишет политолог Владимир Фесенко, информирует UAINFO.org.

"На этом можно заработать политические дивиденды. А если обстоятельства смерти не вполне очевидны, и дают возможность различных толкований, то стихийно возникают и различные конспирологические версии. Примеров, увы, достаточно много даже в нашей еще молодой политике, в том числе смерти Вячеслава Черновола, Юрия Кравченко, Евгения Кушнарева, Михаила Чечетова, Валентины Семенюк. Я назвал только самые известные примеры, по которым до сих пор продолжаются споры о том, что это было.

Думаю, что правильно и просто рационально - дождаться результатов расследования, и потом уже делать выводы. Поскольку речь идет о малой родине Президента Зеленского, то вполне логично, что глава государства взял расследование под личный контроль.

Даже когда появятся результаты расследования, одни их примут, другие не поверят, и будут настаивать на своей версии. И это давно знакомая история, особенно когда речь идет о политиках. Но сейчас время для других эмоций - надо просто почтить память покойного. И дать следствию возможность спокойно, без политического давления провести свою работу", - завершает Фесенко.