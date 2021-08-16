Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

03:05

Госдеп США не исключил санкции против "Талибана" и назвал условие

02:06

Карате исключили из программы Олимпиады-2024

01:07

Медики предупредили трудоголиков о последствиях работы без отпуска

00:08

Шпионы заметили новый Jeep Grand Cherokee

23:03

В центре Днепра произошел взрыв в доме, есть жертвы

22:04

"Сампдория" арендует Супрягу у "Динамо", - журналист

21:32

Талибы отпустили заключенных крупнейшей тюрьмы Афганистана

21:05

Форвард "Герты" попал в сферу интересов "Атлетико"

20:33

США заявили об обстреле аэропорта Кабула, где находятся дипломаты

20:06

Мэра Кривого Рога нашли застреленным в собственном доме

19:34

Флоренци крайне заинтересован в переходе в "Милан"

19:07

Афганистан отправляет в Катар делегацию для переговоров с "Талибаном" о передаче власти

18:35

С начала суток на Донбассе не зафиксировано нарушений

18:08

Германия эвакуировала посольство в Кабуле и закрыла его

17:36

СМИ назвали главу переходной власти Афганистана

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Госдеп США не исключил санкции против "Талибана" и назвал условие

  4   0 16.08.2021, 03:05 | Новости, Мир
Госдеп США не исключил санкции против "Талибана" и назвал условие

Государственный департамент США пригрозил радикальному движению "Талибан" санкциями. США назвали главные условия для будущего сотрудничества и признания будущего правительства Афганистана.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN.

По словам Блинкена, "Талибан" не получит международной поддержки, а санкции не будут отменены, если радикальное движение не сохранит основные права местных жителей.

"Будущее правительство Афганистана, которое отстаивает основные права своего народа и не скрывает террористов, - это правительство, с которым мы можем работать и признавать", - добавил госсекретарь Штатов.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (323)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]