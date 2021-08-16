В Германии заметили Honda CR-V нового поколения

Фотошпионы заметили во время дорожных тестов в Германии Honda CR-V нового поколения. Это уже шестое поколение популярного компактного японского кроссовера.

Судя по всему, тестируют уже серийную версию нового Honda CR-V. Во всяком случае, фары со светодиодной технологией уже серийные. Также серийная решетка радиатора с шестиугольным рисунком и большим логотипом Honda в центре.

В целом, создается такое впечатление, что новый CR-V немного больше, чем модель предыдущего поколения.

Какие изменения произойдут в салоне и в линейке двигателей - пока не известно. Но в том, что они будут, мы не сомневаемся. Покупателям предложат гибридные версии. Впрочем, у модели текущего поколения уже есть гибридные версии.

Не исключено, что у нового Honda CR-V будет полностью электрическая версия. Если она и появится, то позже, чем стандартные версии.

Honda CR-V шестого поколения может дебютировать в 2022 году, но пока эта информация официально не подтверждена.

autonews.ua