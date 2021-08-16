Карате исключили из программы Олимпиады-2024

Вместо этого список пополнился брейкдансом.

Международный олимпийский комитет утвердил список видов спорта, которые будут представлены на Олимпиаде 2024 года.

В списке, обнародованном на официальном сайте Оргкомитета Олимпийских игр в Париже-2024, отсутвует карате.

Кроме того, в программе Игр опять не будет бейсбола и софтбола. Зато появится другой новый вид спорта - брейкданс.

Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, что украинские каратисты принесли сборной две медали в Токио: Анжелика Терлюга завоевала серебро в весовой категории до 55 кг, Станислав Горуна - бронзу в категории до 75 кг.