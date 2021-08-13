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Рішення про виведення американських військ з Афганістану було ухвалено за Трампа. За Байдена воно так успішно реалізується, що більше нагадує втечу – політолог

  6   0 13.08.2021, 23:06 | Новости, Мир
Рішення про виведення американських військ з Афганістану було ухвалено за Трампа. За Байдена воно так успішно реалізується, що більше нагадує втечу – політолог

"Рішення про виведення американських військ з Афганістану було ухвалено ще за Трампа. За Байдена воно ось так успішно реалізується, що більше нагадує втечу. У будь-якому випадку, це загальний тренд американської політики",  - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише політолог Петро Олещук, інформує UAINFO.org.

"Ізоляціонізм, відмова від "експорту демократії" та активного використання військ у реалізації зовнішньої політики. Очевидно, цей тренд має виразну двопартійну підтримку та реалізовувався би незалежно від того, хто очолюватиме США. Найголовніше - це все має підтримку в самому американському суспільстві. Рішення про виведення військ популярні, тому вони і ухвалюються.

І я не знаю, що може змінити позицію США щодо планомірної відмови від ролі "світового поліцейського". І так, це значною мірою розв'язує руки різноманітним диктаторам, агресивним режимам, фанатикам та іншим прекрасним елементам геополітичного ландшафту Євразії.

Так, США продовжуватимуть дипломатичний тиск на одіозні режими, але без збройної загрози він не буде дуже ефективним. Максимум, на що можемо розраховувати ми - семінари з інклюзивності, дипломатичні похлопування по спині та красиві слова. Іноді можуть підкинути зброї та грошей. Але у "гомеопатичних обсягах". Не те, щоб для України це суттєво щось змінювало, але від примар нам треба було відмовитися давно", - констатує політолог.

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