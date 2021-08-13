В Украину завезли M&M’s с запрещенным веществом

В Украину из Франции ввезли конфеты M&M's, в которые добавили генетически модифицированную рисовую муку (p35S и tNos). Это вещество запрещено использовать в продуктах питания. Конфеты должны срочно изъять с прилавков.

Об этом сообщили на официальном сайте Госпродпотребслужбы, пишет Обозреватель.

Производитель опасных сладостей - Mars Chocolat Franse, Haguenau Cedex. Их экспортировали для Raben FG WH Ukraine. Эта компания в Украине занимается логистикой, перевозками.

"Предупреждаем операторов рынка о выполнении обязанности, предусмотренной частью 3 статьи 20 Закона Украины "Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов", а именно: немедленного изъятия пищевого продукта из обращения", - говорится в сообщении.