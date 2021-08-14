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Под Киевом при попытке перебежать четырехполосную дорогу погиб пешеход

  51   0 14.08.2021, 08:09 | Новости, Происшествия
Под Киевом при попытке перебежать четырехполосную дорогу погиб пешеход

Мужчина умер на месте аварии. По словам его брата, до этого они употребляли алкогольные напитки.

На Житомирской трассе под Киевом вечером в пятницу, 13 августа, произошло смертельное ДТП - пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса автомобиля Dodge, пишет Киев Оперативный.

Отмечается, что погибший мужчина ромской национальности, по словам его брата, находился в состоянии алкогольного опьянения - они употребляли вместе спиртные напитки. Пешеход скончался на месте.

"Как выяснилось, пешеход находился под действием алкоголя. Водитель же прошел тест на приборе Драгер, который показал 0,00. По процедуре, водителя повезли к врачу-наркологу", - говорится в сообщении.

Во время оформления ДТП прибежали родственники погибшего и начали обвинять патрульных в том, что они выгораживают водителя. В связи с этим правоохранители вынуждены были вызвать подмогу.

В то же время брат умершего мужчины рассказал, что для них является нормой перебегать дорогу в этом месте.

Как информирует dtp.kiev.ua, авария произошла возле села Гуровщина в Киево-Святошинском районе. Ближайший пешеходный переход (надземный) находится примерно в 150 метрах от места трагедии.

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