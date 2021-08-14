Под Киевом при попытке перебежать четырехполосную дорогу погиб пешеход

Мужчина умер на месте аварии. По словам его брата, до этого они употребляли алкогольные напитки.

На Житомирской трассе под Киевом вечером в пятницу, 13 августа, произошло смертельное ДТП - пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте и попал под колеса автомобиля Dodge, пишет Киев Оперативный.

Отмечается, что погибший мужчина ромской национальности, по словам его брата, находился в состоянии алкогольного опьянения - они употребляли вместе спиртные напитки. Пешеход скончался на месте.

"Как выяснилось, пешеход находился под действием алкоголя. Водитель же прошел тест на приборе Драгер, который показал 0,00. По процедуре, водителя повезли к врачу-наркологу", - говорится в сообщении.

Во время оформления ДТП прибежали родственники погибшего и начали обвинять патрульных в том, что они выгораживают водителя. В связи с этим правоохранители вынуждены были вызвать подмогу.

В то же время брат умершего мужчины рассказал, что для них является нормой перебегать дорогу в этом месте.

Как информирует dtp.kiev.ua, авария произошла возле села Гуровщина в Киево-Святошинском районе. Ближайший пешеходный переход (надземный) находится примерно в 150 метрах от места трагедии.