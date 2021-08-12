Гармаш назвав кілька причин нового загострення в Донбасі

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш назвав причини загострення в Донбасі, внаслідок чого є загиблі та поранені, в тому числі й серед цивільного населення.

В ефірі телеканалу "Україна 24" він назвав декілька факторів, які на це вплинули, інформує ZN.ua.

"Один з них - геополітичний. Зустріч Байдена із Зеленським, Меркель із Зеленським. Ми бачили минулої весни перед самітом НАТО, коли були можливі позитивні рішення для України, речник МЗС Росії Марія Захарова говорила, що якщо триватиме мілітаризація України й зближення з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі", - сказав представник ТКГ.

За словами Гармаша, для Росії ситуація в Донбасі є перш за все стримуючим фактором, інструментом шантажу - в геополітиці в тому ж числі.

Ще один фактор - внутрішньоросійський.

"Не забуваємо, що там вибори. Їм потрібна тема, яка мобілізує електорат. Тема України як ворога мобілізує сьогодні путінський електорат, зокрема й на окупованій території, залучаючи новостворених російських громадян до голосування", - зазначив Гармаш.

Зараз на окупованих територіях є великий відсоток невдоволених громадян. Серед основних причин - заблоковані КПВВ. Через це люди не мають змоги отримати пенсії або зустрітися з рідними.

"І ось створюється на фронті ситуація, яка дозволяла б їм (бойовикам ОРДЛО і Росії, - ред.) виправдовувати закриття КПВВ. Вони говорять про те, що немає умов безпеки. Я б не відкидав і військовий фактор - це терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій", - заявив Гармаш.

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