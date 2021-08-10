В Гвинее выявили первый в стране случай смертельной лихорадки Марбург. От нее не существует лекарств

Всемирная организация здравоохранения заявила, что на территории Гвинеи выявлен первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как «болезнь зеленых мартышек», пишет НВ.

Об этом говорится в заявлении главы африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

По его словам, сейчас организация работает со службами здравоохранения страны.

Заболевание вирусом Марбург выявлено на юге Гвинеи. Инфицированный пациент умер.

Ранее лихорадка Марбург была обнаружена в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

Симптомы лихорадки Марбург схожи с симптомами лихорадки Эбола, однако специалисты ООН считают, что лихорадка Марбург имеет еще более высокий процент смертельных исходов.

Геморрагическая лихорадка Марбург - острое вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.

Лихорадка Марбург вызывает обильное кровотечение, которое невозможно остановить.

Вакцина для лечения геморрагической лихорадки Марбург пока не разработана.