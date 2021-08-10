Після гастролей в окупованому Криму Ірина Круг зібралася в Україну

Відома російська співачка, зірка шансону Ірина Круг виступить в Києві в жовтні. Після неодноразових концертів в окупованому Криму вона потрапила в базу сайту "Миротворець".

Відповідна афіша заходу розміщена на сайті квиткового оператора. Концерт запланований на 8 жовтня в Жовтневому палаці. Ціна квитків стартує від 590 гривень і доходить до 1790 за одного, пише Обозреватель.

Відомо, що вдова Михайла Круга, російська виконавиця Ірина Круг опинилася в базі "Миротворця" за "свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в окупований Росією Крим".